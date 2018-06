Ícone da política anti-imigração de Trump, criança hondurenha vira capa de revista

Na semana que foi revelado um escândalo da imigração nos Estados Unidos, em que 2,3 mil crianças foram separadas dos país durante processo de extradição, a foto que mais circulou sobre o tema retrata uma criança hondurenha aos prantos, enquanto a mãe era revistada por policiais norte-americanos. Mãe e filha foram detidas na cidade de McAllen, no Texas, na fronteira dos EUA com o México. Elas seriam enviadas a um centro de processamento para serem separadas. A foto ganhou destaque na imprensa e acabou sendo usada na capa da Time – que fez uma montagem do presidente Donald Trump recebendo Yanela, que tem apenas dois anos. Nesta sexta-feira (22), o pai da criança afirmou ao canal Univision que sua esposa e filha estão bem e estão juntas, em um abrigo no Texas.