Pepe Mujica visita Lula em Curitiba e ressalta protagonismo do Brasil na América Latina

O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, nesta quinta-feira (21). O encontro durou cerca de 15 minutos e o uruguaio disse ter encontrado Lula “com muito bom humor, alguns quilos a menos, lendo muitos livros e preocupado com o destino do Brasil". Segundo Mujica, os dois conversaram sobre suas preocupações em torno da América Latina. Ele ressaltou que Lula teve muita consideração com os demais países latino-americanos durante seu governo. Mais cedo, o ex-presidente uruguaio discursou a militantes do acampamento Lula Livre e afirmou que, se homens e mulheres podem estar presos, as causas nunca estarão. "Lula somos todos. Todos os que têm problemas na América Latina”, declarou.