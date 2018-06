Croata Modric foi o pesadelo de derrota da Seleção Argentina na Fase D do mundial

Ser a estrela de um jogo em que o jogador argentino Messi está em campo é um desafio. Mas isso não foi motivo para abafar o camisa 10 da Seleção croata, Luka Modric (na foto, com as mãos para cima), que, com sua brilhante atuação, garantiu o placar de 3x0 na partida contra a Argentina, realizada na quinta-feira (21), na cidade russa de Níjni Novgorod. Com a vitória, a Croácia se classificou à segunda fase da Copa e a Argentina se complicou, precisando vencer o próximo jogo com a Nigéria para aumentar sua pontuação. O primeiro gol foi marcado pelo atacante Rebic e contou com a falha do goleiro argentino Caballero, abrindo o caminho da vitória. Os outros dois gols foram dos jogadores Rakitic e Modric. Já o craque da seleção argentina, Lionel Messi, ficou apagado durante a partida, sem grandes lances.