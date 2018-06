Cristiano Ronaldo faz quarto gol e lidera artilharia da Copa

Até nos dias em que não consegue mostrar seu melhor futebol, Cristiano Ronaldo é decisivo. Foi assim nessa quarta-feira (20), na partida da seleção de Portugal contra o Marrocos, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo sem grandes participações na maior parte do jogo, o craque foi o autor do único gol da partida, que deu a vitória aos portugueses, marcado ainda no início do jogo, em uma cabeçada após cobrança de escanteio. CR7, como vem sendo chamado, chegou aos quatro gols em dois jogos e é artilheiro isolado do Mundial. A próxima partida do melhor jogador do mundo será na próxima segunda-feira (25), contra o Irã, em Saransk. Um simples empate já garante os lusos na próxima fase da Copa. Será que a campanha terá mais goles de CR7.