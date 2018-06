Exército destrói armas e combate venda ilegal de armas no Brasil

O Exército Brasileiro vem realizando diversas operações para combater o comércio ilegal de armas de e munições em todo o território nacional. A Operação Vulcão, que surgiu como trabalho conjunto com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no fim de 2017, destruiu cerca de 8,5 mil armas em sua nova fase apenas no Rio de Janeiro. O armamento recolhido é oriundo de apreensões, entregas voluntárias ou recolhimento de arsenal obsoleto da Polícia Militar carioca. No Rio Grande do Sul e em outros estados, o Exército colocou em prática a Operação Alta Pressão VI. Através do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), a operação foca na fiscalização do comércio ilegal de armas de fogo, munições, armas de pressão (como as de paintball) e acessórios que modificam as armas de fogo. Estabelecimentos autorizar a vender armamentos são fiscalizados.