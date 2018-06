Marcha contra o aborto ocupa os gramados em frente ao Congresso Nacional

Dias depois da legalização do aborto dar um passo importante na Argentina, 3 mil manifestantes - de acordo com os organizadores - realizaram em resposta a 11ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida nesta quarta-feira (11), em Brasília. Os protestantes ocuparam o Eixo Monumental e o gramado do Congresso Nacional com bandeiras e faixas contrarias ao aborto legal. O grupo pedia a aprovação do Estatuto do Nascituro - que privilegia os direitos do feto desde o momento da concepção e torna o aborto um crime hediondo -, e a PEC pela Vida. Além disso, os organizadores buscaram chamar a atenção para que o tema, que atualmente está em discussão em uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), seja definido pelo Poder Legislativo.