Movimentos de esquerda protestam contra Trump no Parlamento Europeu

Manifestantes ligados ao grupo Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde protestaram nesta quarta-feira (20), Dia Mundial dos Refugiados, contra a medida que separa os imigrantes ilegais de seus filhos nos Estados Unidos, imposta pelo presidente Donald Trump. Os manifestantes portavam cartazes com imagens de imigrantes e os dizeres “Pare, Trump!” e “Nós não somos perigosos. Conforme a atual legislação americana, os imigrantes irregulares são processados por travessia ilegal da fronteira e enviados a prisões federais. Como crianças não são autorizadas a permanecer nos estabelecimentos, eles acabam separados de seus filhos, que são encaminhadas a abrigos espalhados pelo país. Até agora, são mais de 2 mil jovens detidos, oito deles brasileiros isolados nestes centros de detenção. Em meio à polêmica, Trump afirmou que irá buscar evitar a separação de pais de filhos. "Vamos assinar um decreto para manter as famílias unidas, mas temos de manter a política de tolerância zero no país", disse.