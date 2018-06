Indígenas protestam por mais bolsas para estudar em universidades

Cerca de 150 indígenas e quilombolas protestaram em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, reivindicando maior oferta de vagas de bolsas de auxílio financeiro para se manter em universidades públicas. A ajuda é prevista no Program Bolsa Permanência. Os manifestantes bloquearam uma das faixas da Esplanada dos Ministérios nessa terça-feira (19). A manifestação seguiu os ritos da cultura indígena, com danças típicas e músicas (foto). De acordo com o movimento, as 2,5 mil bolsas ofertadas para o segundo semestre de 2018 não é suficiente para todos os alunos. O número que atenderia à demanda é de 5 mil vagas. Os indígenas também reagem à possibilidade de o Plano Nacional de Assistência Estudantil ser administrado pelo Ministério da Educação em vez dos centros universitários, como é hoje.