Mario Fernandes é um dos destaques nas vitórias da anfitriã da copa 2018

Não cotada como favorita, a seleção russa goleou o Egito por 3 a 0 na tarde desta terça-feira (19). A anfitriã já soma seis pontos e saldo de 8 gols feitos, sem ter sofrido nenhum tento nas duas partidas que disputou pelo Mundial. Um dos destaques da seleção e que participou de lances de gols, tanto no primeiro jogo contra a Arabia Saudita quanto no confronto de hoje, é o lateral direito Mario Fernandes, ex-jogador do Grêmio. Em 2011, quando ainda defendia o escudo do Tricolor, o atleta brasileiro foi convocado para participar de amistosos pela seleção brasileira, mas se negou comparecer à apresentação porque estava focado nos jogos do clube gaúcho. Pouco tempo depois se mudou para a Russia, onde joga no CSKA Moscou. Em 2016 recebeu o decreto de naturalização para atuar pelo plantel local, sendo convocado durante todo o ano de 2017 para defender os russos.