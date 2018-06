Comemoração de gol contra a Alemanha causa abalo sísmico no México

A alegria e agitação dos torcedores mexicanos com o gol na partida da Copa do Mundo contra a Alemanha foi tão grande e intensa (foto) que provocou um abalo sísmico no território mexicano. O jogador Hirving Lozano acertou em cheio e fez um golaço aos 35 minutos do primeiro tempo, garantindo a vitória histórica da seleção mexicana sobre a campeão de 2014 no domingo (17). Segundo o Instituto de Investigações Geológicas e Atmosféricas do México, o tremor de terra foi registrado alguns minutos depois e teria sido causado de forma artificial, em decorrência de "pulos massivos" da população. Foi a primeira vitória da seleção sobre os europeus em uma Copa do Mundo. A vitória ainda abriu caminho para o México beliscar uma classificação.