Brasil deixa escapar vitória em jogo controverso

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo neste domingo (17), jogando contra a Suíça na cidade russa de Rostov, terminou com um resultado que desapontou os torcedores a partir dos 50 minutos de jogo, quando a Suíça empatou a partida em 1 a 1. Foi a primeira vez desde 1978 que o Brasil estreia sem vencer, e a quarta Copa consecutiva na qual a Suíça conseguiu assegurar ao menos um ponto. A partida também teve um recorde infame quebrado: de novo penteado e com muita expectativa sobre sua performance, Neymar foi vítima de dez faltas durante o jogo, algo que não acontecia desde 1998, com o jogador inglês Alan Shearer.