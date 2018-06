Perto de 5 mil trabalhadores foram encaminhados para entrevistas do EmpregarRS

O cenário desolador do desemprego mostrou a sua face na manhã da sexta-feira (15), no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), no Centro Histórico de Porto Alegre. Duas horas antes do início dos atendimentos da 5º edição do EmpregarRS, quase mil pessoas já aguardavam por uma chance em uma das 522 vagas oferecidas pelo programa na Capital. A mesma ação ocorreu em outras cidades sedes de 83 agências do Sine no Estado. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) informou que ofertou cerca de 3,7 mil postos e encaminhou cerca de 5 mil inscritos às vagas. O evento exclusivo de intermediação de mão obra reuniu entrevistas de emprego e atividades de orientação sobre o mundo do trabalho.