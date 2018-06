Ativista LGBT é preso na Rússia por protestar contra presidente Vladimir Putin

Peter Tatchell, um britânico ativista da causa LGBT, foi detido na última quinta-feira (14), na Praça Vermelha, em Moscou, por protestar contra os abusos sofridos pelos homossexuais na Rússia. Tatchell fez seu protesto contra o presidente Vladimir Putin, em frente ao Kremlin, segurando um cartaz com os dizeres "Putin não agiu contra a tortura de pessoas gays na Chechênia". Ele foi abordado em seguida por policiais russos, que consideraram a manifestação ilegal - na Rússia é preciso permissão das autoridades para realizar protestos. O ativista foi preso poucos minutos antes do início da partida inaugural da Copa do Mundo, entre a seleção anfitriã, Rússia, e a Arábia Saudita, e precisou pagar fiança para ser liberado, horas depois. Segundo a imprensa russa, em 2017, dezenas de gays foram detidos e torturados em prisões secretas em territórios russos. O presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov, nega abusos contra homossexuais e diz que não existem gays na região.