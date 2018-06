Responsabilizado pela má campanha do Grêmio, gramado começa a ser trocado na Arena

Justificativa para a má campanha do Grêmio em casa, o gramado da Arena começou a ser trocado. A equipe de manutenção iniciou, na terça-feira (13), a retirada do antigo gramado. A grama sempre foi um problema a ser solucionado pela administradora da Arena. Quando o estádio foi inaugurado em um confronto entre Hamburgo e Grêmio, em que o tricolor saiu vitorioso por 2 a 1, a principal crítica vinda das duas equipes era o gramado. Neste ano, depois de um jogo duro contra o Defensor, em que o Grêmio bateu o time uruguaio por 1 a 0, o técnico Renato Portaluppi voltou a reclamar das condições do gramado e acusou a Arena Porto-Alegrense de negligência em relação a preservação do campo. A nova grama é mais resistente ao frio e a sombra, diferente do anterior. Ela será substituída num sistema chamado Pronto para Jogo e deverá ficar pronto antes do retorno do campeonato brasileiro.