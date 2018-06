Vendaval destrói casas e deixa dois mortos no Rio Grande do Sul

O frio voltou ao Rio Grande do Sul e com ele, a chuva e os ventos que pouparam porto alegre, mas devastaram a região interiorana do Estado na segunda (11) e terça-feira (12). A cidade que mais sofreu com a tormenta deste inicio de semana foi Santa Bárbara. Ao todo, aproximadamente 600 residências foram danificadas, e 9 famílias ficaram desabrigadas no município. Logo atrás vem Giruá que, de acordo com a Defesa Civil, registrou danificações em 600 residências, também. A foto ao lado é de uma igreja de Ronda Alta que desabou, exceto duas salas: uma onde fica uma imagem da Santa Ceia e outra com uma estátua de Nossa Senhora - o que surpreendeu os moradores locais. Na região central do Estado foram registadas duas mortes, uma em Ciríaco e outra no município de Sarandi.