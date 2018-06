Cadeiras de rodas demarcam vagas para pessoas com deficiência em Porto Alegre

As pessoas desconhecem as vagas que são destinadas a portadores de deficiências em estacionamentos rotativos nas ruas? Ou fazem pouco caso, e estacionam no espaço indevidamente? Para deixar claro que as áreas bem sinalizadas com o desenho no chão têm uma destinação que deve ser respeitada, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estacionou cadeiras de rodas em um dos estacionamentos rotativos no Centro de Porto Alegre. A ação Essa Vaga Não É Tua foi realizada nesta quarta-feira (13), na avenida Borges de Medeiros esquina com rua José Montaury, e faz parte do programa de Educação para Mobilidade da EPTC com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE). A população foi orientada sobre a importância de respeitar as vagas, as punições legais e os problemas que quem estaciona sem ser portador de deficiência gera a quem tem mobilidade reduzida.