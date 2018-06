Dia dos namorados fica marcado pelo encontro entre Trump e Kim Jong-Un

O encontro mais inusitado nesta terça-feira (12), em pleno dia dos namorados no Brasil, aconteceu em Singapura. Noticiado entre quase todos os meios de comunicação, a cúpula histórica, entre o presidente norte-americano Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, sessou por certo tempo a rincha de sete décadas entre os dois países. Em posição firme em frente às câmeras, a dupla se cumprimentou na frente de bandeira das duas nações. Trump e Kim se reunirão em uma sala sozinhos para discutir a relação dos dois países. Depois passearam pelo resort no país asiático. Para este encontro acontecer, um dos lados teve que ceder. Trump exigiu de Kim Jong-un decretasse o desarmamento nuclear do país ao norte da península coreana.