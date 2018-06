Recepção à Seleção Brasileira em Sochi tem música e comidas típicas russas

Apesar do atraso de mais de uma hora no voo, os jogadores da Seleção Brasileira foram recepcionados com festa na cidade russa de Sochi, local onde a equipe de Tite dará sequência à preparação para a Copa do Mundo. Na chegada ao hotel, na madrugada de domingo (10), o grupo brasileiro foi recebido por pessoas com trajes característicos russos e provou comidas típicas, ao som de músicas locais. A delegação correspondeu a toda a empolgação com acenos e poses para fotos. Alguns atletas, como Neymar (foto), experimentaram as iguarias oferecidas. Durante a semana, o Brasil dará sequência aos trabalhos visando à estreia no Mundial de 2018. A primeira partida pelo torneio será no próximo domingo (17), às 15 horas, contra a Suíça, em Rostov.