Nadal Ganha 11º título em Roland Garros e se torna o maior recordista da competição

Com mais uma aula de tênis no saibro, o Rafael Nadal ampliou seu recorde de títulos em Roland Garros, que terminou no domingo (10) na França. O tenista é o primeiro na história da competição a conquistar 11 troféus no mesmo grand slam masculino. O espanhol chegou ao seu 17º título de grand slam, apenas três atrás do recordista Roger Federer, que já soma 20 prêmios. Desta Vez, Nadal teve a missão de bater o jovem austríaco Dominic Thiem, atual número oito do ranking da ATP. Apesar de já ter batido o multicampeão em outras duas oportunidades, Thiem não conseguiu segura-lo e perdeu por três sets a zero. Na decisão, Nadal foi exaltado pelo rival Federer, que concluiu dizendo: “aos jogadores do circuito não há outra coisa a ser feita do que uma reverência a ele”.