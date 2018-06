Bascos fazem cordão humano de 200 km em protesto pela independência da região

Milhares de bascos a favor da independência se reuniram no domingo (10) e formaram mais de 200 quilômetros de cordão humano para exigir um plebiscito sobre a separação da região do Norte da Espanha. De mãos dadas ou lenços estendidos, os manifestantes se conectaram e a corrente se estendeu por três cidades do país: San Sebastian, Bilbau e Vitória. Em San Sebastian (foto), os lenços traziam o escrito "Está em nossas mãos". Segundo os organizadores, cerca de 175 mil participaram do protesto. O ato durou cerca de meia hora e terminou com um manifesto em frente ao Parlamento basco, no município de Vitória. Líderes vêm tentando a independência da região da Catalunha desde o ano passado e a Espanha se recusa a permitir o plebiscito.