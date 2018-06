Crivella aposta em drones para combater violência no Rio

No carnaval deste ano, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi criticado por estar longe da capital fluminense, enquanto a violência aumentava. Na época, o prefeito disse que havia ido ao Exterior atrás de investimento. Na sexta-feira passada (8), Crivella apareceu ostentando o que seria o trunfo daquela viagem ao lançar o programa Sentinela Carioca. Na sessão do teste com drones, no qual aparece com óculos de realidade imersiva, Crivella promete que a cidade vai contar com as aeronaves não tripuladas para apoiar ações em comunidades que vão sofrer intervenção da polícia. “Esses drones que eu fui visitar (fábrica na Suécia) foram utilizados inclusive na guerra do Afeganistão. É a única maneira de você vigiar territórios inimigos", entusiasma-se. Crivella garante que já recebeu até proposta de fabricantes para avaliar a compra.