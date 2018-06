Prefeitura de Porto Alegre recompõe asfalto de corredor de ônibus da João Pessoa

Um dos piores trechos de vias de Porto Alegre começa a receber melhorias para alívio e alegria de usuários de ônibus e motoristas. O corredor de ônibus da avenida João Pessoa, próximo ao Centro da Capital, entre as avenidas Venâncio Aires e Jerônimo de Ornelas, virou nos últimos dias tráfego intenso de máquinas da prefeitura, as quais estão removendo pedaços do asfalto carcomido, praticamente inexistente em alguns trechos. Ojá mostrou que o asfalto estava invadindo a parada , expulso devido ao impacto do trânsito e à deterioração da via. A ação faz parte da retomada da operação tapa-buracos, depois que o município conseguir comprar insumo para produzir o material para refazer a pista.