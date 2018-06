Massa de ar polar traz geada e temperaturas negativas à região Sul

Refletindo a chegada de uma massa de ar polar, os três estados da região Sul do Brasil registraram geada e temperaturas negativas durante esta semana. Conhecido por ser o município mais frio do País, São Joaquim, no alto da Serra de Santa Catarina, marcou temperaturas bem abaixo de zero nos últimos dias. No amanhecer desta quinta-feira (7) os campos ficaram encobertos pela geada (foto) e os termômetros chegaram a registrar a mínima de -3.6 ºC no Vale do Caminhos da Neve, que fica a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. De acordo com o Climatempo, o frio nos estados do Sul deve persistir até a tarde deste sábado (9), dia em que a massa polar deve se deslocar para o Sudeste brasileiro.