Futuro da Terra premia o melhor da pesquisa no campo

Tem novidade, neste ano, no Troféu O Futuro da Terra, realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do RS (Fapergs). A premiação ocorrerá amanhã, ao vivo, às 15h30min, com transmissão pelo canal do Jornal do Comércio no YouTube.

Criado em 1997, O Futuro da Terra homenageia pesquisadores, produtores rurais e entidades que buscam o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltados ao agronegócio e à preservação do meio ambiente no Rio Grande do Sul. São dez premiados em cinco categorias: Prêmio Especial; Inovação e tecnologias rurais; Cadeias produtivas e alternativas agrícolas; Preservação ambiental; e Startup do agronegócio.

Os premiados são selecionados por um comitê científico a cargo da Fapergs - o evento será um híbrido entre virtual e presencial, atendendo às normas de distanciamento devido à pandemia de coronavírus.

A equipe do JC estará no Parque de Exposições Assis Brasil transmitindo a cerimônia em seus canais digitais na tarde de amanhã. O evento é gratuito e não exige inscrição prévia.

O Futuro da Terra 2020

Vencedores

Categoria Especial

Egon Klamt - Ufrgs

Categoria Cadeias produtivas e Alternativas Agrícolas

Aroni Sattler - Ufrgs

Moacir Cardoso Elias - UFPel

Categoria Preservação Ambiental

Luis Antonio Ávila - UFPel

Nelson Antônio Baldasso - Emater/Ascar

Categoria Inovação e Tecnologias Rurais

Itabajara da Silva Vaz Jr. - Ufrgs

Márcia Rogrigues Capellari - IMED HUB - Cluster do AgroTech

Marcos Botton - Embrapa Uva e Vinho

Categoria Startup do Agronegócio

Silo Verde Triel-HT

Aegro