Financiamentos de Banrisul, BRDE e Badesul superam R$ 1 bilhão durante Expointer

Projetos de energia fotovoltaica no meio rural receberam recursos

Jefferson Klein

A movimentação das entidades que compõem o sistema financeiro do governo gaúcho (Banrisul, BRDE e Badesul) na edição deste ano da Expointer alcançou cerca de R$ 1,1 bilhão em financiamentos. O desempenho no evento, que marcou a retomada do público (em 2020 foi realizada uma versão digital por causa da pandemia de coronavírus), foi considerado positivo pelas três instituições e é superior ao que elas ofertaram em financiamento para máquinas e implementos no último encontro com a presença maciça de pessoas, em 2019, que foi em torno de R$ 1 bilhão.

“Achávamos que em função da pandemia não seria tão significativa como foi (a performance na feira)”, enfatiza o diretor de operações e inovação do Badesul, Flavio Lammel. A agência de fomento vinculada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico recebeu 72 propostas para financiamentos que foram encaminhadas ou fechadas durante a Expointer e que somaram R$ 291,5 milhões. O dirigente detalha que os recursos serão destinados para compra de máquinas e equipamentos, criação de animais, irrigação, obras civis para construção de galpões, projetos de energia renovável no campo (como geração fotovoltaica), entre outras iniciativas.

Lammel destaca que a feira, encerrada neste domingo (12), serviu também para reforçar a rede de relacionamento entre empreendedores e agentes financeiros. “É muito simbólico este momento de retomada da economia, que nos demanda mais recursos para investimentos”, complementa a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul finalizou sua participação na 44ª edição da Expointer atingindo um total de R$ 369 milhões em operações de crédito. Um dos destaques das ações apoiadas pela instituição fica com a cooperativa Cotribá, que erguerá em Ibirubá uma nova fábrica de rações. O complexo terá capacidade para produzir, em uma fase inicial, 72 toneladas de ração por dia. O empreendimento está orçado em R$ 60 milhões, dos quais o BRDE está disponibilizando R$ 35 milhões.

Por sua vez, o Banrisul foi a instituição vinculada ao governo gaúcho que fez a maior movimentação durante essa Expointer. O banco alcançou um volume total de negócios de R$ 441,2 milhões, sendo concretizados R$ 248,5 milhões e mais R$ 192,7 milhões prospectados. Na comparação com o evento de 2019, trata-se de um crescimento de 35%. Na edição deste ano, o Banrisul aproveitou ainda para lançar uma nova linha de crédito para produção de porongos. O financiamento possibilita o uso de mais tecnologia no cultivo, proporcionando melhoria na qualidade dos frutos. A cultura de porongos é expressiva na região Norte do Estado e nas regiões dos municípios de Santa Maria e Frederico Westphalen, envolvendo vários pequenos agricultores.

Feira mescla experiência física e virtual

A Expointer 2021 representou uma transição dos momentos mais difíceis da pandemia de coronavírus que impediram a presença de pessoas no evento no ano passado para uma abertura parcial para o público, que ainda não foi plena devido aos cuidados que precisam ser mantidos para combater à Covid-19. No caso do Banco do Brasil, o evento no município de Esteio significou o retorno da instituição ao circuito de feiras presenciais. O BB atuou no encontro de uma forma híbrida: acolhimento de propostas em formato físico e virtual.

No total, o Banco do Brasil encaminhou e fechou financiamentos que somaram cerca de R$ 400 milhões durante a Expointer de 2021. Para o vice-presidente de Agronegócios do BB, Renato Naegele, a retomada das feiras presenciais é um passo importante: “As feiras agropecuárias têm grande relevância para o setor, além de inovação, troca de conhecimento e experiências, trazem também oportunidades de negócios”, destaca o executivo.

O Rio Grande do Sul responde por cerca de R$ 21,9 bilhões dentro da carteira agro do BB (R$ 205,9 bilhões). Atualmente, o Banco do Brasil possui 60 carteiras especializadas em agronegócio em todo o Estado. Outro agente que instalou estande na Expointer neste ano foi o Sicredi. O vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, argumenta que, no caso da instituição, os seus associados não esperaram a realização do encontro para tomarem os financiamentos e desenvolverem seus projetos.

“Como tivemos uma boa safra neste ano, com bons preços, quem teve possibilidade de antecipar os negócios, fez isso”, comenta o dirigente. Ele informa que somente em julho passado o Sicredi registrou um incremento de 51% em volume de financiamentos relativos ao crédito rural, se comparado ao mesmo período em 2020. Port prefere não revelar publicamente os números movimentados pela instituição financeira cooperativa durante a Expointer.

Publicado em 13/09/2021.