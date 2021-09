Pavilhão da Agricultura Familiar lota e fluxo passa por controle





As agroindústrias comemoram número de pessoas

Patricia Comunello

O Parque de Exposições Assis Brasil, palco da Expointer, registra o maior público em oito dias de feira. Em alguns locais, como no Pavilhão da Agricultura Familiar, tem fila para entrar e controlador de presença.

A capacidade máxima dentro do espaço onde estão 228 agroindústrias é de até 935 pessoas. Segundo os organizadores, o limite já teria sido atingido no domingo passado, mas não com fluxo intenso como neste sábado (11).

“Acabou a pandemia”, grita a dona da agroindústria Todo Dia, de Barros Cassal, Marizete Ferrari Finatto de Vargas, diante da multidão. Mas ela reforça que precisa usar máscara, mas que há ainda espaço para transitar. “Parece dia normal de feira”, reforça Cristian Weber, da agroindústria Weber.

Por todo o parque, o movimento é intenso e não para de ingressar mais gente. No portão 10 do estacionamento, havia fila na bilheteria. Segundo seguranças, o acesso chegou a ser fechado devido à lotação.

