Expointer registra grande movimento neste sábado de sol

Dia de sol e clima ameno fez muitos pais levarem crianças para um passeio no Parque Assis Brasil

O Parque Assis Brasil, em Esteio, está com cara de Expointer sem pandemia neste sábado (11). O público comparece com fluxo intenso desde a manhã. O dia de sol e céu azul garantem condições ideais para levar crianças ao parque. O presidente Jair Bolsonaro passou pela feira , o que provocou o fechamento de acessos a algumas áreas devido à segurança presidencial.

O limite é de 15 mil pessoas no parque, devido aos protocolos sanitários. No parque, monitores de saúde chamam a atenção de quem não segue regras como usar máscara e não aglomerar. Veja como comprar ingressos e os preços

O movimento é intenso nas bilheterias na frente do parque, na avenida paralela à BR-116. A compra no local foi liberada devido a dificuldades que visitantes relataram no começo da feira para fazer a aquisição pelo site da feira.

A vendedora de alpargatas de couro Maria Ricardo diz que tem neste sábado a maior venda até agora na feira. Vendeu 10 unidades desde o começo da manhã. Ela fica na calçada em frente ao parque, área que foi vetada a instalação de bancas de comercialização. Só não foi nos dias de chuva.

"Vou vender 70 unidades este ano. Em 2019, foram quase 300 pares", compara Maria, que fabrica os modelos e vende cada um a R$ 30,00.

