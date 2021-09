Cotribá estreia casa própria na Expointer e começa a erguer nova fábrica de rações





CRÉDITO: LUIZA PRADO/JC Fachada da casa recém inaugurada no Parque Assis Brasil reproduz arquitetura da primeira sede

A Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), considerada a instituição associativa do setor agropecuário mais antiga do Brasil, está com novidades em dose dupla na Expointer 2021. A entidade estreou nesta quarta-feira (8) sua nova casa e própria no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Além disso, já começaram as obras para erguer a nova fábrica de rações na sede em Ibirubá.

A nova casa que fica na rua na área próxima à mostra de máquinas agrícolas e do portão 7, de acesso ao parque, tem uma peculiaridade. A fachada da pequena construção, com dois andares, reproduz a arquitetura da primeira sede da Cotribá, fundada em 1911. A casa inaugural foi erguida na década de 1910, mas não existe mais.

O vice-presidente da cooperativa, com 8 mil associados e mais de 25 mil clientes, Enio Nascimento diz que a instalação será uma referência para a atuação e para associados, tanto na Expointer como em outros eventos no parque. São 306 metros quadrados de área para atividades.

Já a largada das obras da nova unidade começa pela terraplenagem no terreno no município. O investimento total será de R$ 12 milhões. Nesta semana, novas operações de crédito serão firmadas, com instituições como o BNDES, diz Nascimento. Também haverá recursos de outras instituições e de capital próprio.

A unidade será construída em três fases, a primeira para estrear em 2022. A capacidade de processamento será de 300 mil toneladas de ração por ano, para atender mercados de alimentação de peciária de leite e corte e ainda pets. O novo parque vai concentrar a produção, que hoje está em outras três unidades que somam capacidade de 100 mil toneladas anuais. A nova fábrica vai triplicar a produção.

A Cotribá amplia o mercado de fornecimento, com demanda que cresce vinda de Santa Catarina, que passou a comprar no primeiro semestre.

Publicado em 08/09/2021.