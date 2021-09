Sábado tem maior procura por ingressos na reta final da Expointer

Chuva dos últimos dias tem afugentado os visitantes do Parque Assis Brasil em Esteio

O sábado é até agora o dia mais procurado para compra de ingresso para a Expointer de 2021. A chuva afetou o fluxo, mas a previsão é de melhora no tempo a partir desta quinta-feira (9).

Este ano de volta da feira presencial, suspensa em 2020 devido à pandemia, há limite de até 15 mil pessoas por dia no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Pelos números de venda de ingresso na plataforma online, a procura é de menos de 20% da oferta na maior parte dos dias (confira os números de venda no fim do texto).

Sábado apresenta a maior demanda, com 3,5 mil bilhetes vendidos até a noite dessa terça-feira (7). O número muda a cada hora. Domingo (5) teve a maior procura, com quase 10 mil tíquetes vendidos.

A organização da feira não está divulgando o público efetivo no parque, ou seja, quantos dos que compraram foram à exposição. Nessa terça-feira, quase 5 mil entradas foram vendidas, mas a chuva que dominou o dia afugentou as pessoas. Esta quarta-feira tem chuva torrencial. Menos de 2,5 mil bilhetes haviam sido comercializados até a noite dessa terça.

Outra orientação é que quem já comprou ingresso pode ainda alterar o dia para ir ao parque, mas com certa antecedência, diz a Ingresso Nacional, que tem a plataforma ( https://www.ingressonacional.com.br/expointer ). A venda é pelo site, mas também é possível comprar na chegada ao parque, pelo portão principal, na avenida paralela à BR-116, usando meios de pagamento digitais e cartão.

O ingresso para adultos custa R$ 13,00 e a meia entrada (idosos, estudantes e pessoas com deficiência) vale R$ 6,00. Crianças até cinco anos não pagam. O estacionamento de visitante é R$ 32,00 ao dia, mas não inclui o ingresso do motorista, apenas o veículo.