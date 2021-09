Produtor de Carlos Barbosa arremata títulos do Concurso Leiteiro da raça Holandesa





Concurso promovido pela Gadolando na Expointer consagrou a Granja Cichelero

O produtor de leite Evandro Cichelero retornará para Carlos Barbosa com o título de vencedor do concurso Leiteiro na Expointer 2021. Suas exemplares venceram as categorias Jovem, com a vaca Granja Cichelero 546 Finder, com 69,66 quilos de leite; e Adulta, com a vaca Carlos Barbosa Cichelero 383 Jose, produzindo 83,68 quilos de leite, da competição realizada pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) na feira agropecuária. O Banho de Leite foi acompanhado pelo governador do Estado, Eduardo Leite, no Parque de Exposições Assis Brasil, na tarde desta terça-feira, 7 de setembro.

Para chegar ao resultado foram realizadas cinco ordenhas, em cada uma das categorias. Participaram um total de 18 vacas, sendo 14 na categoria adulta e quatro na categoria jovem. “Estamos muito felizes”, declara Cichelero, lembrando que em 2012 uma de suas exemplares conquistou a categoria Jovem e afirmando que não realizou nenhum preparo especial com os animais para esta edição. “Não tem muito segredo, é só capricho e trabalho”, complementou reforçando que as vacas recebem alimentação balanceada.

Uma curiosidade do concurso Leiteiro é que na Expointer Digital, realizada no ano passado, a Granja Bazzotti, de Ponte Preta, na região do Alto Uruguai, também arrematou os dois títulos de maior produção entre as vacas que estavam na feira agropecuária. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, explica sobre as características da raça. “A vaca holandesa é a que mais produz leite no mundo, tem origem europeia e se adapta mais em lugares frios. No Rio Grande do Sul temos a melhor média de produção, por animal, por ano, do país. É motivo de orgulho, mas muito ainda pode ser trabalhado”, destacou.

