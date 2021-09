Raças ovinas vivem período de valorização





'O setor está em franco crescimento para venda', aponta Colares, sobre as raças coloridas

Quem tiver reprodutores e matrizes de ovinos para vender é rei nos corredores onde estão expostos exemplares das raças no Pavilhão dos Grandes Animais na Expointer, em Esteio. A valorização e busca por animais para ampliar e melhorar os plantéis são alavancadas pela recente emissão do certificado de zona livre de aftosa sem vacinação no Rio Grande do Sul, apontam dirigentes do setor e criadores.

Os ovinos também batem recorde como rebanho na feira, com aumento de 3,58% na mostra. Foram 809 animais inscritos de 14 raças diferentes, com a a liderança do Texel, que soma 192 animais, acima dos 185 de 2019. Em 2020, não teve a mostra presencial devido à pandemia.

As raças naturalmente coloridas vieram com representação recorde, com aumento de 102,17%, passando de 46, em 2019, para 93 neste ano. Esse desempenho é comemorado pelos criadores em Esteio. A busca pelas raças tem três ingredientes decisivos, explica o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos Naturalmente Coloridos (ABCONC), Oscar Francisco Silveira Colares:

"É um animal que produz mais, dura mais, tem couro mais grosso e ainda vai além da carne, ofertando o pelego e a lã", lista o presidente da ABCONC. Outro aliado neste processo é a pulverização de ferramentas digitais para divulgar eventos e nivelar a informação sobre o manejo e melhoramento. Por isso, a expectativa sobre o resultado do leilão na feira, nesta quinta-feira (9), é alta. "Vamos usar dois canais na internet para o Brasil, ou melhor, para todo o mundo."

Sobre a venda, o presidente da associação espera que se mantenha o nível atual, que é considerado muito bom. "O setor está em franco crescimento para venda. Produzo Corriedale e não temos carneiro para vender. Ninguém tem animal de dois anos, vendemos borregos com um ano", descreve Colares. A abertura do fluxo para Santa Catarina teve forte efeito.

"Fazia 20 anos que os criadores do estado não podiam comprar diretamente ou tinham de fazer quarentena, que é muito custo. Hoje não tem mais este empecilho", arremata o dirigente

A expectativa é de mais negócios em feiras catarinenses e no Paraná, que também conquistou a condição sanitária. O setor busca outros canais de disseminação, como as pequenas propriedades. O rebanho hoje no Estado é de 3 milhões de cabeças de animais e estima-se que os naturalmente coloridos representem 30% do plantel.

"Momento extraordinário e a euforia têm origem na pandemia", aposta o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Ferreira Gressler. O isolamento imposto pela crise sanitária fez os criadores se voltarem mais para as propriedades, com cuidados mais intensivos desde o acasalamento e nascimentos.

"Essa capacidade de melhoramento na genética e no manejo se reflete na Expointer. Temos 15 raças maravilhosas, com animais de ponta e que serão sucesso em qualquer lugar que forem. É produto de exportação inclusive", valoriza Gressler. A Expointer de 2021 tem muita evolução da qualidade genética", afirma o dirigente da Arco, que considera o momento único por estar aliado com a demanda alta do mercado, incluindo a industrial, e investimentos.

"Temos uma supersafra de genética", resume Gressler. Para manter este bom momento, o setor aciona medidas para manter a capacidade e até expandir na área genética e ainda ampliar a base de produção, pois a indústria demanda cada vez mais cortes de cordeiro e não encontra matéria-prima suficiente. A Arco vai firmar acordo com a Emater-RS para levar informação e assistência a pequenas propriedades que queiram ingressar na atividade, pois a criação de ovinos se ajusta a pequenas áreas e pode ser mais uma alternativa de renda.

Criador vendeu todos os reprodutores antes da feira





ENTITY_apos_ENTITYSe alguém chegar na minha propriedade para comprar um ou dois carneiros não tenho maisENTITY_apos_ENTITY

Tradicional criador de genética de Texel e Corriedale na Serra Gaúcha, Luiz Alfredo Horn Junior, da Cabanha São Paulino, em Vacaria, conta que vendeu antes de chegar à feira toda a oferta de reprodutores que ele havia reservado para a Expointer. Desde julho, com o certificado sanitário de zona livre de aftosa sem vacinação, o mercado comprador não para de crescer.

"Todo mundo estava com medo da pandemia, e o ano passado foi bom e este ano está melhor ainda", resume Horn. "Se alguém chegar na minha propriedade para comprar um ou dois carneiros não tenho mais. Vendi o último há uns 15 dias", conta o criador. A demanda é de pecuaristas gaúchos, principalmente, e tem a procura por produtores de Santa Catarina e do Paraná.

Suffolk não terá leilão em Esteio por falta de oferta





Criadores (esquerda para a direita) Schulz, Szortyka, Botelho e Costa comemoram bom momento

Um sintoma de como está aquecido o mercado de genética é que não vai ter leilão de exemplares de genética da raça ovina Suffolk na Expointer. A razão: falta de animais para colocar na pista. O vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Suffolk, Tiago Szortyka, aponta a grande procura como o motivo. "Foi fantástico", cita o dirigente, sobre o certificado.

"Eu vendi tudo e o que eu trouxe para cá não vou vender", avisa o vice-presidente da associação. Segundo Szortyka, isso se repete entre criadores catarinenses. Tradicional criador da raça, João Augusto Botelho do Nascimento, da Fazenda Descanso, em São Martinho da Serra, é um dos poucos com animais disponíveis e é abordado a todo instante por compradores. "Estou avaliando se vou vender", diz ele.

O empresário em Joinville, em Santa Catarina, Edoardo Schulz, diz que as cabanhas não conseguem atender a demanda de mercado. "Teremos feira agora que vão crescer muito em animais", projeta Schulz, associando ao efeito do certificado.

Antonio Gilberto da Costa, que já foi dirigente da associação e é dono da cabanha Maçaroca, em Terra de Areia. "Está bombando", resume Costa, que ressalta a importância do conhecimento técnico para desenvolver a raça. Sobre a disseminação da raça em pequenas propriedades, Costa observa que um cordeiro de qualidade tem de ter um reprodutor de qualidade.

O mercado de abate é outro desafio, cita Szortyka, já que são escassas as propriedades com maior escala de produção. A luta do setor é ter oferta permanente de cordeiro, para vencer o impacto da sazonalidade do inverno. "A oferta de pastagem é fundamental", resume o dirigente.