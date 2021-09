Sob chuva, produtores fazem 'ato cívico' na Expointer pelo 7 de Setembro





Dirigente da Farsul e autoridades hastearam as bandeiras do Brasil, do Estado e da entidade

Dirigente da Farsul e autoridades hastearam as bandeiras do Brasil, do Estado e da entidade

Manifestações nas ruas e nas estradas e também dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, palco da Expointer, em Esteio. Sob chuva, o Sistema Farsul, ligado à federação da Agricultura do Estado, fez um "ato cívico", para marcar o 7 de Setembro.

Em frente à Casa da Farsul, na área central do parque, a cerimônia marcou o Dia da Independência, disse a entidade por nota em seu site.

Diretora da entidade, integrantes do Senar-RS e Casa Runral, o senador da República, Luis Carlos Heinze, e a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEADPR), Silvana Covatti, fizeram parte do ato.

Durante a manifestação, foi lida uma carta aberta , divulgada no fim de semana, em apoio aos atos cívicos, que, pelo País, tiveram à frente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No documento, a Farsul fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A execução do Hino Nacional pelos músicos Elmer Fagundes e Marcelo Cachoeira foi um dos pontos altos. As bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e da Farsul foram hasteadas por Heinze (Brasil), Silvana Covatti (Estado) e pelo presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira (entidade).

