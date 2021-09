Depois da chuva, sol marca segundo dia da Expointer e atrai público





Com melhora do tempo, visitantes percorrem parque em meio ao trânsito dos animais da mostra

CRÉDITO: PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC/ Com melhora do tempo, visitantes percorrem parque em meio ao trânsito dos animais da mostra

Expointer sem chuva não é Expointer. A frase voltou a ser usada neste domingo (5) marcando o primeiro fim de semana da volta da feira presencial, que chega à sua 44ª edição no Parque de Exposições Assis Brasil. A manhã de domingo abriu com céu carregado e friozinho. A chuva caiu de leve e depois foi vencida pelo sol, para alegria do público.

Começo da manhã teve chuva no parque, mas não chegou a afugentar o público. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Segundo a organização, a compra de ingressos para os dois dias chegou a pouco mais de 17 mil até o começo da tarde deste domingo. O público que efetivamente entrou no parque ainda não foi divulgado. Para sábado, foram comercializados 7,2 mil bilhetes. O limte é de 15 mil pessoas por dia no palco da exposição.

Para este domingo, foram quase 10 mil unidades. O total para os nove dias de feira, que vai até dia 12, é de pouco mais de 32 mil. A venda é online pelo site do evento ou também em pontos no parque, como no portão principal no acesso pela avenida paralela à BR-116.

Bonmann e a família, de Montenegro, esperaram o tempo firmar e se dirigiram para passar o dia no parque

"Não tínhamos programação para este domingo e decidimos de manhã", diz o metalúrgico Adair Bonmann, que saiu de Montenegro, com a mulher Daiane da Silva e os filhos Nicolas e Murilo, para o passeio no parque, para curtir o dia.

A decisão ocorreu logo após o tempo firmar. "Nossa expectativa é que não teria chuva", apostou Bonmann. "Viemos e ligados nos protocolos." Os dois meninos usavam máscara e estavam ansiosos para ver "boi, vaca e coelho", seus animais preferidos.

Daiane monta uma operação para chegar com as três filhas até o pavilhão onde a família expõe

Daiana Anger, de Capão da Canoa, foi com as três filhas: Ana Laura, oito anos, Ana Júlia, de cinco, e Ana Clara, com quatro meses. A família expõe animais da raça Guzerá. Levar as filhas exige muito apoio. "Tem de montar uma operação", compara a mãe das três Anas.

O pavilhão do gado leiteiro registrou grande fluxo, principalmete na hora da chuva. O vai e vem chegou a formar aglomeração no corredor principal. O pavilhão dos grandes animais atraiu os visitantes, mas com fluxo que permitia distanciamento.

Pavilhão do gado leiteiro foi um dos mais movimentados, chegando a gerar certa aglomeração

Monitoras sanitárias, que usam coletes verdes em tom vivo, circulam pelo parque chamando a atenção de quem deixa a máscara de lado. Não pode consumir alimentos fora de pontos indicados. A mesma regra vale para o chimarrão. Tem de tomar em ponto certo. Pavilhões têm painéis para registro do número de pessoas.

O governo espera que a feira seja também "uma grande ação de conscientização de etiqueta comportamental ainda dentro da pandemia", destaca o subsecretário do Parque Assis Brasil, Gabriel Fogaça. "Não estamos trabalhando com uma coisa que é rígida demais a ponto de ninguém cumprir, nem só teórica para ninguém ver”, definiu.

Publicado em 05/09/2021.