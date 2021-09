Após dois anos, autoridades oficializam volta da Expointer presencial





CRÉDITO: FELIPE DALLA VALLE/PALÁCIO PIRATINI/DIVULGAÇÃO/JC Vice-governador, secretária da Agricultura e outras autoridades estaduais deram a largada

Com a tradicional fita de estreia, a 44ª edição da Expointer começou, na volta do formato presencial, em ato na manhã deste sábado (4), em Esteio. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e autoridades estaduais e de Esteio, além de lideranças do setor do agronegócio, fizeram a largada. A edição vai até dia 12.

A partir das 8h, o público que precisa comprar ingresso pela internet começou a entrar no Parque Assis Brasil. Os portões de acesso ao parque abrem às 8h e recebem fluxo até as 19h30min. Precisa preencher um formulário do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) na hora de adquirir ingresso.

Até o começo da tarde deste sábado, mais de 25,7 mil bilhetes já haviam sido comercializados. Quase 6 mil para o primeiro dia, segundo a organização. Veja como comprar ingresso

É obrigatório o uso de máscara. Também é feira triagem com medição de temperatura em alguns acessos. No principal portão de entrada, pela avenida paralela à BR-116, há tela que capta a temperatura corporal.

"A Expointer sempre foi um espaço em que o Rio Grande do Sul mostra sua vocação para o Brasil e o mundo. Avançamos na condução do Estado durante a pandemia. Chegou o momento de fazermos, mais uma vez, uma Expointer presencial”, declarou o vice-governador, citando ainda que quase 90%da população já tem esquema vacinal completo - com duas doses ou no caso da Janssen.

A secretária da Agricultura, Silvana Covatti, citou que o trabalho de diversas áreas dogoverno como decisivo para organizar e fazer a feira e ainda citou a presença de duas mulheres nas pastas mais envolvidas.

“Tudo que está construído aqui, junto com a Secretaria da Saúde e a secretária Arita Bergmann, fizemos para honrar a confiança que o governador deu a duas mulheres para a condução dessas duas pastas", valorizou Silvana.

