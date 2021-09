Medidas de prevenção contra a Covid-19 alteram toda a estrutura do evento





Álcool em gel estará disponível aos visitantes e monitores irão conscientizar o público

CRÉDITO: ERIKA SANTELICES/AFP/JC Álcool em gel estará disponível aos visitantes e monitores irão conscientizar o público

As precauções para transformar em realidade um evento com portas abertas ao público começaram a ser tomadas no início do ano, ainda no período da escolha da data para a realização da feira. Tradicionalmente promovida na última semana de agosto, os dias reservados para a Expointer deste ano foram selecionados tendo em vista o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Estado, de forma que o calendário do setor, que inclui desde o plantio da safra de verão até as datas de outras feiras agropecuárias, nacionais e internacionais, não fosse prejudicado. Outra preocupação foi que não houvesse sobreposição com outra data importante para os gaúchos, o 20 de setembro.

Além das medidas de prevenção básicas como a utilização obrigatória de máscaras durante o evento e medidas de distanciamento, estarão disponíveis 300 pontos para que o público possa higienizar as mãos. Serão, ao todo, 200 ilhas de lavatórios, com dispenser de álcool em gel, em todos os setores da feira, e mais 100 dispensers de álcool em gel distribuídos pelo parque.

No intuito de orientar a população, a Secretaria da Saúde disponibilizará cerca de 150 monitores treinados que realizarão abordagens educativas ao público presente e auxiliarão a verificar o cumprimento das normas preventivas. Destes, 100 postos de trabalho estarão em funcionamento das 8h às 20h, e mais 50, das 20h às 24h. Protocolos sanitários específicos para os diferentes setores do evento também foram definidos pela organização da feira, coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), através de estudos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Adicionalmente, a prefeitura municipal de Esteio disponibilizou 7 mil unidades de teste de Covid-19 para expositores ligados às entidades que são copromotoras da Expointer.

"Ao longo de todo o período da Expointer, teremos muita tranquilidade mas também estaremos alertas. Todas as medidas cabíveis de prevenção foram tomadas. Estamos otimistas, inclusive devido à possibilidade de geração de empregos temporários que a realização da Expointer anualmente acarreta para Esteio e para o seu entorno", salienta o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP).

Mesmo que o retorno do público seja o marco principal da primeira edição da Expointer após o início da campanha de vacinação da população gaúcha, mudanças significativas foram implementadas para a aquisição de ingressos. Com o objetivo de evitar filas e aglomerações, uma quantidade limitada de bilhetes foi disponibilizada aos visitantes.

O número total de pessoas presentes no evento foi estipulado em, no máximo, 25 mil pessoas por dia. Deste total, 15 mil será composta por visitantes que deverão assinar uma declaração de plenas condições pessoais de saúde no momento da compra do ingresso. Soma-se aos pagantes o público interno, de 10 mil pessoas, entre expositores, autoridades, copromotores e imprensa, que deverão apresentar testes negativos de Covid-19.

Publicado em 02/09/2021.