Volta do público e protocolos sanitários apontam novos rumos para a retomada da Expointer





Público reduzido e maior controle no acesso dos visitantes são algumas das novidades deste ano no Parque de Exposições Assis brasil

Marcel Horowitz, especial para o JC

Depois de contornar os obstáculos ocasionados pela pandemia da Covid-19 em 2020 e promover a sua primeira edição realizada integralmente em formato digital, a Expointer deste ano se conduz rumo a um princípio de retomada. A 44ª edição da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina começa neste sábado, 4 de setembro, e segue até 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e contará com o retorno do público, ainda que em número reduzido.

Se o pouco tempo para formatar a programação (desenvolvida em menos de trinta dias) e os problemas oriundos da plataforma digital foram alguns dos empecilhos da edição anterior, agora o desafio que se vislumbra no horizonte da feira é outro. Organizada sob a égide de rigorosos protocolos sanitários, A Expointer 2021 colocará à prova a viabilidade de se realizar eventos de grande porte com a presença do público em meio à pandemia do coronavírus e do aumento nos números de casos detectados da variante Delta.

"Os protocolos e as regras existem a partir do comportamento das pessoas. É muito importante que a gente conte com a colaboração de todos e que a sociedade abrace a Expointer dentro destes protocolos com seus limites, respeite as indicações e siga todas as orientações que vão ser dadas. Não há como eliminar o risco, nada é 100% seguro. Mas vamos agir com cuidado, cautela e abordagem educativa para os visitantes e aos trabalhadores que vão estar no parque nos dias da feira", destacou o governador Eduardo Leite (PSDB) em seu pronunciamento durante a cerimônia oficial de lançamento da Expointer 2021 no Palácio Piratini, em agosto.

Somada à volta do público e à implementação das normas de prevenção ao coronavírus, a presença feminina na linha de frente da composição da feira é outro fator de destaque da 44ª Expointer. Neste ano, a organização da parte operacional da feira será liderada pelas secretárias de Agricultura e de Saúde, Silvana Covatti e Arita Bergmann, e pela coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Cynthia Molina Bastos.

"Me causa uma emoção imensa, como mulher, estar conduzindo a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. É uma responsabilidade muito grande, mas sei que essa Expointer vai ser uma vitrine para o mundo inteiro", enfatizou Silvana Covatti que, desde o final de agosto, transferiu o seu gabinete para as dependências do Parque de Exposições Assis Brasil.

Publicado em 02/09/2021.