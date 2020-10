Último fim de semana para comprar no drive-thru da Agricultura Familiar





CRÉDITO: JOYCE ROCHA/JC Expositor vai até o veículo do visitante e atende, entrega produtos e faz a cobrança junto à janela

uma passadinha ou quer repetir a dose no drive-thru da Agricultura Familiar Quem ainda não deuno Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, pode ainda aproveitar. A venda dos produtos de agroindústrias, única atividade que permite o acesso do público na Expointer Digital, vai até este domingo.

O acesso para o local, que fica no mesmo pavilhão onde sempre ocorre a mostra do setor, ocorre pelo portão 1, na rua lateral, às margens da BR-116. A entrada é gratuita e ocorre das 10h às 20h. A única exigência na entrada é fazer a aferição da temperatura na barreira sanitária montada no acesso.

Quem estiver com sintomas gripais e temperatura acima de 37,8ºC não pode ingressar.

As compras são feitas com os visitantes dentro do carro. O motorista ingressa no pavilhão e pode circular pelos dois corredores que têm nas laterais as bancas dos produtos. Quando quiser comprar, é só parar em frente á banca. O expositor faz o atendimento junto á janela do carro.

expositores ainda têm produtos Ospara dar conta da demanda que aparecer.

