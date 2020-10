Federasul reconhece cases do agronegócio em premiações

Nesta quarta-feira, após live do Tá na mesa em que participou o senador Luis Carlos Heinze (MDB), a Federasul entregou o Troféu Três Porteiras aos cases vencedores da 8ª edição do Vencedores do Agro e do 4º Elas no Agro RS. A premiação contou com a presença, a partir da Expointer Digital, do secretário da Agricultura do RS, Covatti Filho, que descreveu o prêmio como "reconhecedor daqueles quem faz e orgulha o agro gaúcho, dando luz aos que empreendem, pesquisam e desempenham um bom trabalho".

Heinze afirmou que "os vencedores dessa edição representam a capacidade e o talento do produtor gaúcho". Simone Leite, presidente da entidade, relatou "todo o esforço para realizar a edição se justifica diante de belas histórias. São cases que nos encorajam a seguir e acreditar".

Categorias

Antes da porteira

Simbiose Indústria de Comércio de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos

Dentro da porteira

Cooperativa Languiru

Depois da porteira

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Uruguai - Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Sustentabilidade

Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra)

Elas no agro

Neiva Wurfel Ebrin - Horizontina