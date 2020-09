Função na Expointer: carregadoras de penico para vaca leiteira

Patrícia Comunello

Com ou sem Expointer nos moldes tradicionais - com público e atrações completas, tem uma função que não muda, não pode faltar e não para nunca. É o carregador de penico para aparar o coco e xixi dos animais em exposição.

Para quem já foi outros anos ao Parque Assis Brasil, palco do evento em Esteio, trata-se da pessoa que fica se movimentando, às vezes até correndo, de um lado para outro nos corredores onde ficam os bichos, portando um cabo de vassoura que tem um balde preso na ponta. Este é o penico dos animais.

"Quando a vaca levanta o rabo significa que vai fazer alguma coisa. Aí tem de sair correndo para aparar o coco ou o xixi", descreve Fernanda Silva de Souza, estudante do curso técnico agrícola no Colégio Agrícola de Viamão. Ela está trabalhando desde sábado (26) no parque, na