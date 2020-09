Banrisul opera com agência virtual na Expointer Digital





Bancos também têm operações virtuais durante a feira

CRÉDITO: /REPRODUÇÃO/JC Bancos também têm operações virtuais durante a feira

Com uma plataforma digital na Expointer 2020, o Banrisul está atendendo produtores rurais em dois espaços virtuais: a Sala de Negociação e o Fale com um Consultor, das 08h às 20h, nos nove dias de feira. Para esta feira, o Banrisul está divulgando condição de taxa flat zero para as revendas de máquinas e equipamentos que encaminharem propostas de financiamento e isenção das tarifas de análise de crédito e cadastro no encaminhamento da solicitação de recursos para investimentos.

Na agência virtual, acessada pelo site da feira, www.expointer.rs.gov.br, no link Expositores, os interessados encontram com destaque os produtos e serviços oferecidos para o setor, como financiamento para a produção agrícola e pecuária, cobertura da lavoura contra perdas e efeitos climáticos, e crédito para aquisição de máquinas e equipamentos. O atendimento pode ser feita nos canais de vídeo ou pelo chat.

O banco está ofertando as principais linhas de investimento para o agronegócio, como Moderfrota, Moderagro, Pronaf e Pronamp Investimentos, inclusive com recursos próprios do Banco para garantir a disponibilidade de financiamentos. Um dos destaques é a modalidade AgroInvest 4.0, linha de crédito que tem a finalidade de financiar novas tecnologias para a produção agropecuária, como drones e softwares de gestão e automação agrícola, acelerando a digitalização no campo.

Publicado em 29/09/2020.