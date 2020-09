Novas formas de olhar e gerenciar pequenas cooperativas





Perdas elevadas na armazenagem de grãos é um dos problemas apontados pela Ocergs

CRÉDITO: EMATER/DIVULGAÇÃO/JC Perdas elevadas na armazenagem de grãos é um dos problemas apontados pela Ocergs

Thiago Copetti

Novas formas de olhar, financiar e apoiar pequenas e médias cooperativas, e também pequenos produtores vinculados a elas, foi um dos temas abordados na transmissão do Sistema Ocergs Sescoop/RS no canal 2 do site da Expointer Digital 2020 (www.expointer.rs.gov.br)

Comandado pelo presidente da Ocergs, Vergílio Perius, o debate reuniu o diretor da Ocergs, Fernando Dall'Agnese, de Santa Rosa, o presidente da Cooperativa Santa Clara, Alexandre Guerra, Marcio Port, vice-presidente na Central Sicredi Sul/Sudeste e o gerente de desenvolvimento de negócios da unidade, Edison Neuwald.

Para Dall'Agnese, é preciso que o sistema repense sua forma de trabalhar especialmente em pequenas e médias cooperativas. Para ele, um dos problemas do setor neste segmento é que se atua muito apenas como cerealista, controlando e armazenando grãos, mas com falhas. Com a pouca qualificação na gestão e sem focar em investimentos em técnicas e sistemas profissionais de armazenagem, elas acabam sendo penalizadas com grandes perdas.

“Apenas nos estoques de passagem, de um ano para o outro, essas cooperativas perdem 40 mil sacas a cada 1 milhão de sacas armazenadas. Isso porque, com poucos cuidados e controles técnicos, arcam com o prejuízo de 4% na perda de peso do grão”, alerta Dall'Agnese.

Para ele, é necessário ainda que se estimule que os pequenos produtores vinculados a esses cooperativas trabalhem melhor a sucessão rural e a diversificação de produção. Dall'Agnese cita como exemplo a situação de Santa Rosa, onde vive, que semanalmente manda de 10 a 11 caminhões carregar hortifrutigranjeiros em Caxias do Sul ou mesmo na Central de Abastecimento (Ceasa), em Porto Alegre, e levar alimentos para o Interior.

“Teria de ser o contrário. Nós é que deveríamos ter uma boa produção de hortifrutigranjeiros nestas pequenas propriedades e levar frutas, verduras e hortaliças para estes dois polos”, lamenta o dirigente da Ocergs.

Dall'Agnese chama atenção, ainda, para a necessidade de se pensar na gestão rural das pequenas propriedades de forma a manter os jovens no campo. Sem este trabalho, ressalta o diretor da Ocergs, as pequenas propriedades estão sendo cada vez mais sendo arrendadas ou vendidas - o que leva a uma concentração de produção apenas de lavouras de grãos e nas mãos de poucos produtores.

“Desta forma, em não muito tempo, teremos pequenos municípios fantasmas. Isso já é uma ameaça não tão distante para cidades com 10 mil habitantes, onde, ao arrendar ou vender as propriedades, teremos apenas grandes lavouras, feitas por 20 ou 30 produtores”, alerta Dall'Agnese.

Para o presidente da Cooperativa Santa Clara, uma das formas de mudar esse cenário é que se tenha recursos disponíveis para financiar os associados sem necessariamente precisar do sistema financeiro nacional. A Santa Clara, por exemplo, tem uma linha de crédito própria de R$ 2 milhões em sistema rotativo.

“Isso facilita para que o produtor possa comprar um equipamento que precisa, um secador de grãos ou mesmo ampliar o rebanho, com juro menor e processo ágil. Assim que o produtor paga o que pegou emprestado, o valor é automaticamente liberado para outro”, explica Guerra.

Neste contexto, prosseguiu Neuwald, as cooperativas de crédito têm papel fundamental. O executivo do sistema Sicredi aponta que apenas no Rio Grande do Sul a cooperativa é a única fonte financeira em 96 municípios. E apenas no último ano o sistema Sicredi em todo o Brasil operou 14% mais recursos oriundos do BNDES, respondendo por 26,8% dos repasses nacionais, e ampliando de 190 mil para 199 mil o número de produtores beneficiados entre a safra de 2018/2019 e 2019/2020.

Publicado em .