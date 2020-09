CRMV-RS debaterá a sustentabilidade na pecuária





Ações diferenciadas no cuidados com os animas foram temas abordados

Com duas convidadas para falar sobre pecuária orgânica, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) encerra sua participação na Expointer Digital 2020 nesta segunda-feira. A partir das 17h30, o evento "Sustentabilidade na Pecuária Orgânica: Desafios e Oportunidades da Produção Orgânica" poderá ser conferidos no Canal 2 do site www.expointer.rs.gov.br. No domingo, o dia foi marcado pela apresentação de outros dois temas diferenciados: a homeopatia em animais de produção e a importância da perícia veterinária em animais de interesse econômico e no agronegócio. Vale lembrar que as palestras ficarão gravadas e após a Expointer serão disponibilizadas no site do CRMV-RS, em www.crmvrs.gov.br.

