Direito rural é foco de eventos virtuais ao longo da semana





Presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB/RS, Alfonsin alerta para ganhos e riscos da nova Lei do Agro

Thiago Copetti

Os debates jurídicos voltados ao agronegócio estão entre os destaques das transmissões feitas pelos canais do site da Expointer Digital 2020 (www.expointer.rs.gov.br). No início da tarde desta segunda-feira (28), em evento da Comissão de Direito Agrário da OAB/RS, o tema foi a Nova Lei do Agro , reunindo o presidente da comissão, Ricardo Alfonsin, e Alexandre Mânica, autor de livro sobre o assunto e com lançamento virtual na feira.

“A Lei do Agro ainda tem muitos pontos pouco conhecidos entre os produtores. A partir de janeiro de 2021, por exemplo, será obrigatória a digitalização de títulos, porque hoje existe muita CPR (Cédula de Produto Rural) de gaveta, o dificulta muito saber o nível de endividamento de um produtor”, exemplifica Alfonsin, citando um dos pontos abordados no debate.

A medida deve facilitar o financiamento para o agronegócio, assim como outras medidas que entraram ou que entrarão em vigor em breve. Assim como há pontos sobre os quais o produtor agora deverá ter mais atenção. Um deles, diz o presidente da comissão da OAB, é o agora possível patrimônio rural de afetação.

“O produtor vai poder dar uma parcela de sua terra, por exemplo, como garantia, mas caso não pague o que deve mais facilmente perde também, ainda que seja acometido por um problema como perdas com estiagem”, alerta Alfonsin.

O direito rural segue em alta a programação digital ao longo da semana com a estreia, nesta terça-feira (29) dos eventos organizados pela Comissão de Assuntos Jurídicos da Farsul em parceria com a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), começando com Georges Humbert, professor e pós-doutor em Direito, e Albenir Querubini, mestre em Direito, falando sobre Agropecuária e impactos da legislação ambiental na atividade, às 18h30min.

Os debates promovidos pela a Farsul também aborda a Nova Lei do Agro: o que muda para o produtor rural?", com o consultor Jurídico da CNA, Rodrigo Kaufmann, e o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz.

Nos dois eventos, os debatedores serão o diretor Jurídico da Farsul, Nestor Hein, o presidente da Febrac e advogado, Leonardo Lamachia, e o consultor Jurídico da Farsul, Frederico Buss.

Publicado em 28/09/2020.