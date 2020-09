Freio de Ouro faz final sem público no Parque Assis Brasil





Tradicional competição do cavalo crioulo, teve ginetes com máscara e arquibancadas vazias

Nada é como já foi antes na edição da Expointer 2020. A prova de cavalos crioulos do Freio de Ouro foi sem público e com ginetes usando máscara. Oitenta animais (46 fêmeas e 34 machos) passaram pela competição. A final da 39ª edição foi nesse domingo (27) no Parque de Assis Brasil. Competidores da Argentina, Brasil e Uruguai estavam na disputa.

A dupla Balisa III do Itapororó, com o ginete Fábio Teixeira da Silveira, e Colibri Matrero, com Gabriel Marty, venceu a competição.

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC), este ano as notas morfológicas foram elevadas, com 12 animais acima de oito pontos na média. Os uruguaios classificaram oito conjuntos, que foi recorde, e levaram três troféus para casa.

Na categoria das fêmeas, Baliza III do Itapororó, atual Bocal de Ouro, venceu, após atingir 8,5 de morfologia e 21,199 de média final.

