Uma pequena amazona brilhou nas provas do cavalo árabe





CRÉDITO: Robson fERREIRA/DIVULGAÇÃO/JC Maria Laura Quintela Chini, de 6 anos, participou de competições de cavalos árabes neste final de semana

Thiago Copetti

Uma pequena amazona brilhou neste final de semana nas provas do cavalo árabe, na Expointer Digital 2020. Maria Laura Quintela Chini, de 6 anos, participou de competições e já tem até patrocinadora.

“A prova dos três tambores estava boa. Era só pra fazer no trote, na reta galope e virar, e na volta o galope rápido. Eu treinei bastante, e arrumei a Atrevida (nome da égua que monta) com trança no rabo e na crina, e brilho, pra sair com as amigas”, conta a já experiente Maria Laura.

Treinando arduamente neste período de pandemia, Maria Laura já ganhou prêmios em competições menores neste ano e é uma das grandes promessas das provas de tambor e baliza, montando a Atrevida.

“Além ser um amor de menina, vai ser uma grande amazona”, elogia Karen Dressler, que representa a marca gaúcha Equinos da Empóriopet, fabricante de cosméticos ecologicamente corretos e veganos.

Publicado em 27/09/2020.