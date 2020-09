Expointer: Expositores usam pulseira de 'livres' do novo coronavírus





Solange e a filha Eduarda mostram a pulseira que receberam após o teste da Covid-19 dar negativo

CRÉDITO: PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC Solange e a filha Eduarda mostram a pulseira que receberam após o teste da Covid-19 dar negativo

Patrícia Comunello

drive-thru no Pavilhão da Agricultura Familiar A Expointer de 2020 é diferente de todas as anteriores. Uma curiosidade que chama a atenção de quem já foi aoé a pulseira usada pelos expositores. A testagem é obrigatória para o controle sobre a pandemia do novo coronavírus.

A expositora Solange Bini e a filha Eduarda, que são de Não-Me-Toque, na região do Planalto, produtora de soja e sede da feira da Expodireto, contam que a pulseira foi colocada, após as duas se submeterem ao teste sorológico para verificar a presença ou não de anticorpos para a Covid-19. As duas não tiveram nenhum traço no sangue e conseguiram acessar para esperar a clientela.

"Isso é bem diferente(usar a pulseira, não podemos tirar). Teve expositor que voltou para casa porque deu positivo", comenta Solange. Nesse sábado, foram feitos 700 testes rápidos, aplicados pela prefeitura de Esteio.

A dupla vai ficar os nove dias de feira dentro do Parque Assis Brasil. Nem pensar em colocar o pé fora do parque, para não correr o risco de não conseguir voltar. Elas estão 'acampadas' no pavilhão ao lado do delas, onde, em outros anos, teriam expositores de artesanato e mercadorias.

Solange conta que o drive-thru não vai garantir a venda que ocorreria em uma Expointer 'normal', com visitação liberada. O pavilhão de produtos de agroindústrias é um dos mais visitados. Além de embutidos e bacon de lombo suíno que faz sucesso, os Bini trouxeram também doce de leite.

Acostumada a atuar em feiras agropecuárias - em tempos sem pandemia teriam mais de duas por mês -, Solange conta que este ano as vendas estão 40% do normal e que a maior saída está sendo na venda na cidade, com pedidos diretos e entrega. "Teve mês que paramos completamente a produção".

