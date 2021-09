Expointer 2021 é oficialmente inaugurada





A solenidade conta com o desfile dos 115 grandes campeões da Expointer deste ano

CRÉDITO: Diego Nuñez/Especial/JC A solenidade conta com o desfile dos 115 grandes campeões da Expointer deste ano

Diego Nuñez

A 44ª Expointer foi aberta oficialmente na manhã desta sexta-feira (10) no Parque Assis Brasil em Esteio, que marca o início do fim da feira, que terá neste seu último final de semana. A solenidade conta com o desfile dos 115 grandes campeões da Expointer deste ano. Ao todo, 89 raças de animais estão representadas na Pista Central.

Acompanharam a abertura do evento a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador Eduardo Leite, a secretaria Silvana Covatti, o ministro de agricultura do Uruguai Fernando Mattos, vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e diversas autoridades do Estado, entidades do agronegócio, deputados federais e estaduais

A agenda da ministra iniciou na Casa da Assembleia Legislativa, onde recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, condecoração que também será concedida ao presidente da República neste sábado (11).

