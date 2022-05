Juventude x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Avaí Guaireña Vindo de dois empates, diante doe do, o Inter tenta retomar o caminho das vitórias diante do Juventude, rival gaúcho, neste domingo (8), às 19h, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem perder no comando do Colorado, o técnico Mano Menezes pode ter um reforço de peso: o meia Alan Patrick, contrato junto ao Shakhtar Donetsk, deve ficar à disposição e fazer sua reestreia após sete anos da sua primeira passagem pelo Beira-Rio.

O novo reforço que herdou a camisa 10 de D’Alessandro, que se aposentou dos gramados, não atua desde o mês de novembro e passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, em fevereiro. Sem ritmo de jogo, o meia deve retornar aos poucos para se readaptar. A tendência é de que entre ao longo da partida. Outra dúvida na escalação está no meio-campo. Rodrigo Dourado pode aparecer na vaga de Gabriel.

Já o adversário da noite de domingo ainda não venceu no Brasileirão. São dois empates e três derrotas. O Juventude vem de uma boa atuação diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, com o Engenhão lotado. O técnico Eduardo Baptista conta com o retorno do zagueiro Vitor Mendes e da entrada de de Oscar Ruiz na vaga de Capixaba, por lesão muscular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude - César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson, Paulinho Moccelin, Marlon e Oscar Ruiz; Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

Inter - Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Mercado e Renê; Gabriel (Dourado); Mauricio, Edenilson, Carlos de Pena e Wanderson; Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Bruno Arleu de Araujo, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone; VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

SERVIÇO - JUVENTUDE x INTER

Local: Estádio Afredo Jaconi, em Caxias do Sul;

Horário: 19h (Brasília) deste domingo (8);

Transmissão: Sportv e Premiere.