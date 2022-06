Benítez sofre lesão no joelho e desfalca o Grêmio por até seis semanas

O meia Martín Benítez teve constatada uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. Segundo previsão do departamento médico do Grêmio, o argentino vai ficar fora de atividade por período entre quatro e seis semanas.

A lesão ocorreu no treinamento da manhã deste sábado (4), no CT Presidente Luiz Carvalho. Durante a atividade, o jogador prendeu o pé no gramado ao tentar dar um carrinho. Não há previsão de cirurgia, apesar da lesão.

Cumprindo a previsão de parada, Benítez perderá ao menos cinco jogos do Grêmio na Série B, contra Novorizontino, Sport, Sampaio Corrêa, CSA e Londrina.

O primeiro dos jogos de ausência do meia será na próxima terça-feira (7), contra o Novorizontino.