Coreia do Sul x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta quinta-feira (2), às 8h, no World Cup Stadium, em Seul (Coreia do Sul). O amistoso contra os asiáticos faz parte da preparação brasileira para a Copa do Mundo do Catar em novembro. Depois de enfrentar os coreanos, o Brasil viaja para Tóquio para enfrentar o Japão no próximo dia 6 de junho.

No último treino antes do jogo, Tite promoveu Casemiro à equipe titular da seleção brasileira. O jogador, a princípio, não sairia jogando pela apresentação tardia por causa da final da Liga dos Campeões, mas o técnico contou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1) que abriu uma exceção para o volante. Ele será escalado no lugar de Bruno Guimarães.

Essa exceção também pode ser usada para Vini Jr caso Neymar não tenha condições de jogo. O atleta do PSG deixou o gramado reclamando de dores no pé direito, o mesmo que ele já operou uma vez, e será reavaliado amanhã de manhã para ter certeza de suas condições. Se ele não puder entrar em campo, o atleta do Real Madrid é o primeiro da fila, desde que já esteja mais adaptado ao fuso horário e bem fisicamente.

Weverton também foi confirmado como o substituto de Ederson, que teve lesão na coxa esquerda.

Escalações

Brasil

Weverton; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Neymar (Vini Jr ou Coutinho), Richarlison e Raphinha. Técnico: Tite.

Coreia do Sul

Kim seung kyu; Kim Jin Su; Lee Yong, Kim Young Kwon e Kwon Kyung Hyen; Jung Woo Young, Baek Seung Ho, Hawng Hee Chan, Son Heung Min e Hwang In Bum; Hawng Eui Jo. Técnico: Paulo Bento.

Onde assistir Coreia do Sul x Brasil

O amistoso internacional será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, nos canais por assinatura.

Arbitragem

O árbitro da partida será o japonês Ryuji Sato.